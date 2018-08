Kabarettistin Liza Kos im Haus der Jugend in Osnabrück CC-Editor öffnen

Integrations-Kabarett zeigt Liza Kos am kommenden Mittwoch in Osnabrück. Foto: Michel Kitenge

Osnabrück. Alle reden über Integration – Özil sei Dank. Liza Kos macht sich darüber lustig. In ihrem runderneuerten Programm „Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“ spielt die gebürtige Russin mit ihrer eigenen Biografie. Am Mittwoch, 8. August, ist sie im Innenhof des Hauses der Jugend in Osnabrück zu Gast.