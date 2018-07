Jung und gut: Das Jazz-Quartett Fré spielt am Mittwoch in Osnabrück. Foto: Ben van Gelder

Osnabrück. Die 21-jährige Sängerin Frederike Berendsen wird schon mit Joni Mitchell verglichen, und am dem Vergleich ist was dran. Wer es ganz genau wissen will, sollte am Mittwoch, 1. August, zum Büdchen auf dem Westerberg in Osnabrück gehen und sich das Quartett Fré anhören, in dem die junge Niederländerin singt.