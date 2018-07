Radfahrer bei Unfall in Osnabrück lebensgefährlich verletzt

Am Schlosswall in Osnabrück ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer bei einem Unfall schwer, womöglich lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Jörg Sanders

Osnabrück. Am Schlosswall in Osnabrück ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer bei einem Unfall schwer, womöglich lebensgefährlich verletzt worden.