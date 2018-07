Baustelle Hansastraße. Archivfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Stadt und Stadtwerke Osnabrück haben die Kritik der IHK am Baustellenmanagement zurückgewiesen. Die Probleme seien "nicht das Resultat von Fehlplanungen oder unkoodiniertem Handeln, sondern liegen in der Natur der Dinge", heißt es in einer Reaktion auf die Kritik der Wirtschaft an der Verkehrslenkung in Osnabrück.