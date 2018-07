Osnabrück. Mit Eis, einem kühlen Fußbad und im Schatten sitzend trotzen Senioren der Hitze. Gesundheitsministerium und Landesgesundheitsamt warnen, dass besonders ältere Menschen und Kinder durch Hitzestau und Flüssigkeitsmangel gefährdet sind. Unsere Redaktion fragte bei Pflegeheimen und Krankenhäusern in Osnabrück nach.

Obwohl Ältere stärker unter der Hitze leiden, verzeichnen die Altenheime in Osnabrück aktuell nicht mehr Todesfälle. "Die Bewohner sind mehr geschafft als sonst", sagt Christoph Meier, Einrichtungsleiter des Diakonie-Wohnstift am Westerberg. Wegen der hohen Temperaturen wurden allerdings schon Veranstaltungen abgesagt. "Wir vermeiden es, nach draußen zu gehen und unsere Bewohner bekommen Eis, Kaltschalen und kühle Getränke." Auch in anderen Osnabrücker Altenheimen wie im SSB Seniorenzentrum Lüstringen oder in der Residenz Ambiente gibt es Eis und viel Wasser. (Weiterlesen: Hitze: Tropenkenner empfiehlt warmes Wasser und scharfes Essen)

Infusionen

Alarmzeichen seien laut Meier, wenn Bewohner müde und schlapp wirkten. Dem werde mit erhöhter Flüssigkeitszufuhr und unter Rücksprache mit dem Hausarzt mit Infusionen entgegen gewirkt. Außerdem rate er zu weniger Bewegung und mehr Bettruhe.

Auch in der Residenz Ambiente wird sehr stark auf die Wasserzufuhr geachtet. "Gerade wenn jemand verwirrt ist, ist das ein Anzeichen, dass zu wenig getrunken wurde", so Monika Haude. "Manche Bewohner wollen unbedingt raus", erklärt sie. Deshalb habe das Pflegeheim viele Sonnenschirme aufgestellt. Außerdem seien passende Bekleidung, Sonnencreme und Hut sinnvoll.

Warnzeichen

„Die Warnzeichen des Körpers wie Kreislaufbeschwerden, Muskel- oder Bauchkrämpfe, Erschöpfungs- und Schwächegefühl sollten unbedingt ernst genommen und im Zweifelsfall der Hausarzt befragt werden“, betont Roland Suchenwirth, Umweltmediziner am Niedersächsischen Landesgesundheitsamt.

"Um drastische Temperaturstürze zu vermeiden", ergänzt Dr. Hans-Peter Reiffen, Landesarzt der Johanniter vom Landesverband Niedersachsen/Bremen, "empfiehlt es sich, sanft die Körpertemperatur mit kalten Umschlägen zu senken. Für den Rest des Tages ist es wichtig, sich zu schonen",

Tipps gegen die Hitze

Das raten Johanniter, Gesundheitsministerium und Landesgesundheitsamt:

Anzeige Anzeige