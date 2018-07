Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwochabend vor schwerem Gewittern in der Region Osnabrück sowie in Teilen des Emslandes gewarnt. Mittlerweile ist die Warnung wieder aufgehoben. Symbolfoto: dpa

