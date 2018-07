Osnabrück. Nach dem Weinsommer und dem Bierfest stehen von Donnerstag, 2. August, bis Sonntag, 5. August, die Osnabrücker Weintage auf dem Marktplatz an. Sieben regionale Weinfachhändler bieten ausgewählte edle Tropfen an.

An den vier Weintagen bieten sechs regionalen Weinhändler ein umfangreiches Angebot, Wissenswertes und kompetente Beratung an. Doch nicht nur der Wein und die ebenfalls angebotenen Speisen erfreuen das Herz der Besucher des Fests. Auch das historische Ambiente und das hoffentlich gute Wetter tragen zur Wohlfühlatmosphäre bei. Denn „guter Wein ist ein gutes, geselliges Ding, wenn man mit ihm umzugehen weiß“, sprach und mahnte William Shakespeare zugleich. Am Freitag wird das Weinfest gegen 18 Uhr offiziell von Bürgermeisterin Birgit Strangmann im Beisein der amtierenden deutschen Weinprinzessin Charlotte Freiberger eröffnet. Am Samstag spielt ab 16 Uhr die Happy Jazz Society.

Die Osnabrücker Weintage auf dem Marktplatz beginnen am Donnerstag um 18 Uhr, am Freitag um 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag um 14 Uhr. Eintritt frei. Infos unter http://www.osnabruecker-weintage.de.