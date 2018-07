Der Fußballprofi Mesut Özil. Sein Spielerberater hat eine Osnabrücker Vergangenheit. Foto: Federico Gambarini/dpa

Osnabrück. Nach der Verbalattacke von Uli Hoeneß in Richtung Mezut Özil schoss am Dienstag Özils Berater zurück. Erkut Sögüt bezeichnete den Bayern-Präsidenten unter anderem als "Schande." Sein Geschäft lernte Sögüt unter anderem in Osnabrück.