Schlagzeilen

Attentate

Die „Quebec Barracks“ an der Landwehrstraße waren Ziel zweier Attentate. Am 19. Juni 1989 detonierte eine 150-Kilo-Bombe. Ein aufmerksamer Wachmann verhinderte die Explosion weiterer Sprengsätze. Am 28. Juni 1996 feuerten vier Mitglieder der Terrorgruppe „Provisional Irish Republican Army“ (PIRA) ferngesteuert drei Mörsergranaten mit jeweils 70 Kilo Sprengstoff ab, von denen eine auf dem Kasernengelände detonierte. Verletzt wurde niemand. Es entstand erheblicher Sachschaden, auch an Häusern in Eversburg.

Flugzeugabsturz

Es war ein glücklicher Umstand, dass das Kasernengelände weitgehend abgeräumt war, als im März 2016 ein Flugzeug mit vier Menschen an Bord kurz nach dem Start in Atterheide in der Kaserne abstürzte. Nur durch Glück und das beherzte Eingreifen eines Augenzeugen, der im Flüchtlingshaus wohnte, überlebten die Insassen.

Bombenräumung

Bei Erschließungsarbeiten stieß ein Baggerfahrer am 19. Februar 2918 auf einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie war den Bombenräumern zuvor entgangen, weil sie am Rande einer geplanten Straße im Boden steckte. Hals über Kopf mussten 8000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, damit der Sprengsatz entschärft werden konnte, was spät in der Nacht auch gelang. Die Kampfmittelbeseitiger aus Hannover hielten sich glücklicherweise schon in Osnabrück auf, weil sie in einer geplanten Aktion eine kleine Bombe im Schinkel entschärfen mussten.