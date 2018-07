Aufgrund der anhaltenden Trockenheit haben am Montagabend die Freiwilligen Feuerwehren in Osnabrück damit begonnen, Bäume in der Stadt zu bewässern. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit haben am Montagabend die Freiwilligen Feuerwehren in Osnabrück damit begonnen, Bäume in der Stadt zu bewässern.