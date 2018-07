Osnabrück. Im Landkreis Osnabrück gilt ab sofort eine Waldbrandschutzverordnung. Sie sieht Bußgelder von bis zu 5000 Euro für das Grillen im Wald und für das Befahren von Waldwegen mit motorisierten Fahrzeugen vor.

Wie der Landkreis mitteilt, sei das Inkrafttreten der Brandschutzordnung eine Reaktion auf die derzeit extreme Wetterlage. Die ab sofort gültige Waldbrandschutzverordnung der Klasse 1 verbietet, in in Wäldern, Mooren und Heidegebieten oder in gefährlicher Nähe davon Feuer anzuzünden, zu rauchen und mit feuergefährlichen Gegenständen umzugehen. Außerdem ist es untersagt, in Wäldern, Mooren und Heidegebieten oder in gefährlicher Nähe davon zu grillen sowie Grillanzünder und sonstige Grillgeräte mit sich zu führen. Das Grillen ist auch auf angelegten und ausgewiesenen Grillplätzen verboten.





Wälder, Moore und Heidegebiete dürfen mit Kraftfahrzeugen nicht befahren werden und es ist verboten, in Wäldern, Mooren und Heidegebieten oder in gefährlicher Nähe davon Kraftfahrzeuge außerhalb der ausdrücklich als Parkplatz ausgewiesenen Flächen abzustellen. Ausgenomen sind Fahrzeuge zur Erledigung öffentlicher Aufgaben sowie die rechtmäßige Bewirtschaftung und Nutzung von Grundstücken einschließlich der Jagdausübung.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.