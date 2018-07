Bubble Ball im Soccer Center Atter. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Fußball kennt jeder. Bubble-Fußball ist was Neues. Das haben junge Spielerinnen und Spieler am Montag im Soccer Center in Osnabrück-Atter ausprobiert. Die meisten Kinder fanden es anstrengend, aber auch sehr lustig.