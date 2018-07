Osnabrück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Deutschlands eine Hitzewarnung ausgesprochen. Sie betrifft auch die Region Osnabrück und das Emsland.

Grundlage für das Aussprechen einer Hitzewarnung ist eine gefühlte Temperatur von über 32 Grad Celsius, die über mehrere Tage anhält. Gibt es gleichzeitig keine spürbare nächtliche Abkühlung, sind die Kriterien für die Hitzewarnstufe 1 erfüllt. Sie wird am Dienstagvormittag in Kraft treten und in der Zeit von 11 bis 19 Uhr gelten und voraussichtlich auch an den Folgetagen aktiv bleiben. „Wir gehen davon aus, dass die Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte noch steigen werden“, teilte ein Sprecher des DWD mit. Grundlage für die Hitzewarnung sind Prognosen des DWD, in die Faktoren wie das erwartete Windaufkommen, die Luftfeuchtigkeit und Wolkenbewegungen einfließen. (Weiterlesen: Landwirte im Wittlager Land hoffen auf Regen)