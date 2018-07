Malerisch im Wald gelegen: Der Diedrichsturm von oben. Foto: Archiv/Gert Westdörp

lf Melle. Mitten in einem Wildtierpark in den Meller Bergen gelegen, erhebt sich die Diedrichsburg. Besucher können das Mitte des 19. Jahrhunderts im neogotisch/neoromanischen Stil als Nachahmung eines mittelalterlichen Wehrturmes erbaute Gemäuer bestaunen und gleichzeitig Natur erleben, die Aussicht aufs Osnabrücker Land genießen und dem ein oder anderen Wildschwein begegnen. Für den Hunger zwischendurch bietet Maximilians Restaurant Speisen und Getränke an.