Osnabrück. Wer krank ist oder einen kranken Angehörigen hat, der benötigt Unterstützung – auch Unterstützung, die der Seele hilft: Pastor Stephan Feldmann bietet seit Anfang Juli diese Hilfe als Klinikseelsorger in der Paracelsus-Klinik Osnabrück an.

Zusammen mit seinem Kollegen, dem katholischen Pastoralreferenten Michael Randelhoff, kümmert sich der evangelische Pastor seelsorgerlich um die Patienten der Paracelsus-Klinik und deren Angehörige. Lange Jahre hat Feldmann eine Gemeinde geleitet, zunächst in Osnabrück, dann in Peine. Die seelsorgerische Arbeit sei ihm auch als Gemeindepfarrer besonders wichtig gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Paracelsus-Klinik. Daher habe es nahegelegen, die kirchliche Weiterbildung zum Klinik-Seelsorger zu absolvieren.

Neben klassischen kirchlichen Angeboten innerhalb der Klinik wie Gottesdienst oder das Feiern des Abendmahls bietet Stephan Feldmann das Gespräch an. „Seine Sorgen und Nöte zu äußern, ist manchmal einem Fremden gegenüber leichter als innerhalb der Familie. Ein Gespräch kann helfen, das Gefühlsdurcheinander zu bewältigen, Kraft zu schöpfen und wieder den Blick in die Zukunft zu richten“, wird Stephan Feldmann in der Mitteilung zitiert. Verwaltungsdirektorin Christiane Kuhne ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Pastor Feldmann für unsere Klinik gewonnen zu haben. Neben einer guten medizinischen und pflegerischen Versorgung ist die seelsorgerliche Begleitung in vielen Fällen ein nicht zu unterschätzender Baustein innerhalb der stationären Behandlung.“

Die beiden Seelsorger der Klinik stehen auf Anfrage zur Verfügung. Patienten und Angehörige können sich an die Mitarbeiter der Pflege oder direkt an die beiden Seelsorger wenden. Als Teil eines stadtweiten Klinik-Netzwerkes sind die beiden Seelsorger in eine stadtweite Rufbereitschaft eingebunden, die rund um die Uhr besetzt ist.