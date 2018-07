Wingenfelder am 28. September im Rosenhof in Osnabrück

Mit ihrer eigenen Band kommen die Fury-Köpfe Kai und Thorsten Wingenfelder im September nach Osnabrück. Foto: Olaf Gebert

Osnabrück. Kai und Thorsten Wingenfelder waren lange Jahre die Köpfe der Band Fury in the Slaughterhouse. Am 28. September kommen sie mit ihrer eigenen Band in den Osnabrücker Rosenhof.