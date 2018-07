Liedfett im Bastard Club in Osnabrück

Tolle Songs schreibt die Band Liedfett, die am Donnerstag in Osnabrück ist. Foto: Felix Wittich

Osnabrück. Sie sind St. Pauli-Fans, gegen Nazis und schreiben tolle Songs. Am Donnerstag, 26. Juli, kommt das Hamburger Trio Liedfett in den Bastard Club in Osnabrück.