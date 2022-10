In Osnabrück hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Symbolfoto: dpa/Martin Gerten up-down up-down In der Nähe des Johannisfriedhofs 14-jähriger E-Scooterfahrer in Osnabrück-Kalkhügel angefahren Von Alexander Kruggel | 04.10.2022, 17:10 Uhr

Ein Kleintransporter und ein E-Scooter-Fahrer sind am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Gottlieb-Planck-Straße und Magdalenenstraße in Osnabrück zusammengestoßen.