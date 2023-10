Sachschaden im fünfstelligen Bereich 14 Fahrzeuge auf dem Hof eines Osnabrücker Autohandels zerkratzt Von Wilfried Hinrichs | 08.10.2023, 12:40 Uhr Elf Pkw und drei Transporter wurden beschädigt. Das Symbolfoto zeigt den Kratzer im Lack eines Autos in Göttingen. Foto: Swen Pförtner up-down up-down

Was ist denn in den Randalierer gefahren? Ein Unbekannter hat auf dem Hof eines Autohandels in Osnabrück 14 Fahrzeuge beschädigt.