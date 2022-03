Es war am Samstag die 14. größere Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und mit rund 550 Teilnehmern auch die bisher am schwächsten besuchte. FOTO: Christoph Beyer Zweistündiger Protestzug Corona-Demonstranten zurück auf dem Osnabrücker Wall - Teilnehmerzahl sinkt Von Christoph Beyer | 12.03.2022, 19:12 Uhr

Einmal rund um den Wall führte am Samstag die 14. größere Demonstration der Corona-Maßnahmengegner in Osnabrück. Mit rund 540 Teilnehmern war es die bisher am schwächsten besuchte Veranstaltung dieser Art.