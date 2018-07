Theateracker am Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück

Die Artistin La Tanik und das Duo nakupelle sind am Mittwoch auf dem Theateracker in Osnabrück. Foto: Mark Brooks

Osnabrück. Zum vierten und letzten Mal bearbeiten am Mittwoch, 25. Juli, Straßenkünstler den Theateracker am Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück. Mit dabei sind nakupelle und La Tanik.