Osnabrück. Musik aus dem Lande des Weltmeisters Frankreich spielt das Quintett La Société am Mittwoch, 25. Juli, im Biergarten des Büdchens in Osnabrück. Zum traditionellen Chanson mischt die Gruppe weitere musikalische Stile.

„Eine Prise Gipsy, ein Hauch Rumpelpolka, ein bisschen Rock, ein bisschen Blues, ein bisschen Jazz, liebevoll ausgefeilte Arrangements, eine einzigartige Stimme an der Front“ – so beschreibt sich die Band La Société aus Köln selbst. Sängerin Daniela Hofgärtner und Gitarrist Henrik Rolf haben sich seit langem von der französischen Kultur, ihrer Musik und ihrer Sprache inspirieren sowie Rock und Pop lassen. Ihr musikalisches Konstrukt nennen die Musiker daher „Chansonrockbluesjazz“. Live klingt das Wortgetüm aber sehr charmant und zart.

Das Konzert von La Société am Büdchen in Osnabrück beginnt am Mittwoch, 25. Juli, um 19.30 Uhr. Eintritt frei. Infos unter https://buedchen-os.de/ oder Telefon 0541/6003726.