Hip Hop Jam im Haus der Jugend in Osnabrück

Auf der Bühne des Saals Bocksmauer im Haus der Jugend wird am Samstag gerappt. Foto: Ulrich Eckseler

Osnabrück. Die Osnabrücker Hip Hop Szene tritt am Samstag, 28. Juli, in den Fokus, wenn sie sich beim Jam „wasdawiederlos?“ im Haus der Jugend in Osnabrück zeigt. Es gibt DJ-Sets, Rap, Graffiti und Grillgut.