20 Nations-Rallye

Die Rallye „20 Nations“ begann am 7. Juli in Bremen und endet am 22. Juli ebenda. Die Teilnehmer müssen mit einem mindestens 20 Jahre alten Fahrzeug unterwegs sein und mindestens 555 Euro an einen guten Zweck spenden. Es gibt keine vorgeschriebene Route, vielmehr kann sich jeder Teilnehmer selber anhand des Roadbooks navigieren. Ausgeschlossen sind jedoch Autobahnen. Unter den 30 Teams sind insgesamt vier aus Osnabrück.