Mischen, malen und experimentieren: Im Marta Herford können sich kreative Kinder austoben. Foto: Marta Herford

des Herford. In den Sommerferien ins Museum? Warum nicht: Das Marta-Atelier in Herford bietet Ferienwerkstätten an, in denen Kinder nach Lust und Laune mit verschiedenen Materialien experimentieren können. Das Problem aus niedersächsischer Sicht: Das Angebot richtet sich an den Ferien in NRW aus. Aber die Ausstellungen sind natürlich auch sehenswert.