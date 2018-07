Ina Müller mit Band in Halle und in Vechta

Mit ihren Background-Sängerinnen quatscht Ina Müller (Mitte) auch auf der Bühne. Foto: Sandra Ludewig

Halle/Westf./Vechta. Es gibt wohl nur wenige Menschen im Fernsehen, die so viel Energie und gute Laune versprühen wie Ina Müller. Am Freitag, 20. Juli, ist sie mit ihrer Band im Gerry Weber Stadion in Halle und am Samstag, 21. Juli, auf dem Stoppelmarkt in Vechta.