Schneller und Rannenberg am Büdchen in Osnabrück

Blues, Boogie, Funk und Soul spielen Christan Rannenberg und Tommy Schneller am Mittwoch in Osnabrück. Foto: André Havergo

Osnabrück. Endlich ist die Fußball-Weltmeisterschaft vorbei, und man kann wieder in Ruhe Musik am Büdchen auf dem Westerberg in Osnabrück hören. Die Reihe „Live im Grünen“ wird am Mittwoch, 18. Juli, von Tommy Schneller und Christian Rannenberg fortgeführt.