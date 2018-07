Grundstücke mit Erbbaurecht sind in und um Osnabrück überall zu finden. Doch was bedeutet das für die Immobilie, das Grundstück und seine Bewohner? Foto: Colourbox.de

Osnabrück. Schaut man sich die Immobilienanzeigen in der Region Osnabrück an, stößt man immer wieder auf Häuser, die sich auf sogenannten Erbpachtgrundstücken befinden. Was das genau bedeutet und wo die Vorteile und Tücken dieses Erbbaurechts liegen, erklären wir hier.