Osnabrück. Das Schlossgarten-Open-Air entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Publikumsmagneten. Immer wieder waren musikalische Hochkaräter in Osnabrück. Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Anreise zum Schlossgarten Open Air 2020.

Wenn Sie mit der Bahn nach Osnabrück reisen, können Sie mit den Bus weiter zum Schlossgarten fahren. Sie können außerdem mit dem Auto anreisen.

So erreichen Sie das Schlossgarten-Open-Air mit der Bahn und Bus

Vom Hauptbahnhof aus erreichen Sie die Haltestelle Neumarkt in etwa zehn Minuten. Vom Neumarkt aus sind es nur noch wenige Minuten zu Fuß zum Schlossgarten-Open-Air. Hier gibt es eine Fahrplanauskunft, wann die Busse vom Hauptbahnhof abfahren.

So erreichen Sie das Schlossgarten-Open-Air mit dem Auto

Wenn Sie über die Autobahn 30 aus Richtung Osten kommen, nehmen Sie die Abfahrt Osnabrück-Natbergen oder Osnabrück-Nahne. Aus Norden kommend nehmen Sie am besten die Ausfahrt Osnabrück Nord der Autobahn 1. Aus Westen und Süden kommend nehmen Sie die Ausfahrt Osnabrück-Hellern der A30. Anschließend können Sie in einem der Parkhäuser in der Innenstadt parken: