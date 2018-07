Grüne Idylle am Kronensee in Ostercappeln MEC öffnen

Der Kronensee in Ostercappeln von oben. Foto: Archiv/Lüke

lf Ostercappeln. Minigolfen, ein Bad nehmen, die Ruhe in der Natur genießen: Das alles ist am Kronensee in Ostercappeln möglich. Umgeben von idyllischen Feldern und Wäldern ist er nicht nur ideal zum Baden, sondern hält noch mehr Angebote für Groß und Klein bereit.