Ein Teil der Bouderhalle in Osnabrück. Foto: Nicky Seidenglanz

lf Osnabrück. Klettern ohne Seil oder Sicherung in Absprunghöhe - das ist das Besondere am Bouldern. An Felsen oder Kletterwänden muss man sich seinen Kletterpfad selbst suchen. In der Zenit-Boulderhalle in der Dammstraße 2 in Osnabrück kann man den Trendsport selbst ausprobieren.