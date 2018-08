Einstiges Schinken Gerdes am Osnabrücker Markt neu verpachtet CC-Editor öffnen

Das Geschäft Die Kiepe – Schinken Gerdes am Markt in Osnabrück (gelbes Haus rechts) steht seit vielen Monaten leer. Foto: Arne Köhler

Osnabrück. Nach langem Leerstand zieht in das einstige Geschäft Schinken Gerdes am Markt in Osnabrück im Januar ein neuer Pächter ein. Das bestätigte Stadtsprecher Gerhard Meyering auf Anfrage unserer Redaktion. Die Räume werden derzeit kernsaniert.