Osnabrück. Die Pfingstferien in Niedersachsen beginnen am 31. Mai 2019. Da nicht immer auf gutes Wetter Verlass ist, haben wir Dinge herausgesucht, die Eltern mit ihren Kindern an Regentagen in Osnabrück und Umgebung unternehmen können.

Es regnet, es regnet, die Eltern drehen durch: Klar ist niemand aus Zucker, aber irgendwann macht das Spielen in Pfützen und Matsch auch keinen Spaß mehr. Daher haben wir Tipps gesammelt, was Eltern mit ihren Kindern in den Ferien unternehmen können, wenn es Hunde und Katzen regnet.

Der Indoorspielplatz

Draußen kann es regnen und stürmen, drinnen können die Kinder wild spielen, ohne dass Eltern um den Fortbestand der Einrichtung fürchten müssen. Allerdings müssen sich Erwachsene auf einen Höllenlärm einstellen, denn gerade am Wochenende und an verregneten Tagen kann es voll und auch laut werden.

In und nah um Osnabrück gibt es drei Indoorspielplätze, beide werden von dem Kindermusiker Frank Acker („Frank und seine Freunde“) betrieben:

Hoppla-Spielarena in Osnabrück

Adresse: Winkelhausenstraße 30, 49090 Osnabrück

Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro; Kinder bis zwei Jahre: 3 Euro; Kinder ab drei Jahre: 6,50 Euro; Krabbelkinder: Eintritt frei;

Eintritt ab 17 Uhr (gilt nicht am Wochenende/Feiertag): Erwachsene 2 Euro; Kinder bis zwei Jahre: 3 Euro, Kinder ab drei Jahre: 3,50 Euro, Krabbelkinder: Eintritt frei

Öffnungszeiten in den Sommerferien Niedersachsen 2018: 12 bis 19 Uhr; andere Ferien in Niedersachsen und Feiertage: 10 bis 19 Uhr; regulär: Mo. - Fr. 14 bis 19 Uhr; Sa. und So. 10 bis 19 Uhr; regulär

Mehr Informationen zur Hoppla-Spielarena

Zappel-Spielarena in Georgsmarienhütte

Adresse: Raiffeisenstraße 27 in 49124 Georgsmarienhütte;

Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder bis zwei Jahre: 3 Euro, Kinder ab drei Jahre: 8 Euro, Krabbelkinder: Eintritt frei;

Eintritt ab 17 Uhr (gilt nicht an Wochenenden/Feiertagen): Erwachsene: 2 Euro; Kinder bis zwei Jahre: 3 Euro; Kinder ab drei Jahre: 4 Euro; Krabbelinder: Eintritt frei

Öffnungszeiten in den Sommerferien Niedersachsen 2018: Mo.-Fr. 12 bis 19 Uhr; Sa. und So. 10 bis 19 Uhr; andere Ferien in Niedersachsen und Feiertage: 10 bis 19 Uhr; regulär: Mo. - Fr. 14 bis 19 Uhr; Sa. und So. 10 bis 19 Uhr

Mehr Informationen zur Zappel-Spielarena

Spielarena Melly in Melle

Adresse: Maschweg 33, 49324 Melle

Eintritt: Erwachsene: 4 Euro; Kinder bis zwei Jahre: 3 Euro; Kinder ab drei Jahre: 8 Euro; Krabbelkinder: Eintritt frei

Öffnungszeiten in den Sommerferien Niedersachsen 2018: 12 bis 19 Uhr; andere Ferien und Feiertage: 10 bis 19 Uhr; regulär: Mo.-Fr. 14 bis 19 Uhr, Sa. und So. 10 bis 19 Uhr

Mehr Informationen zur Melly Spielarena

Die Unterwelt im Zoo Osnabrück

Dem Regen entgeht man auch in der unterirdischen Abteilung des Zoos, die mit dem benachbarten Naturkundemuseum verbunden ist. Dort tummeln sich Dutzende Tiere in Höhlensystemen – darunter Nacktmulle, Ratten und Feldhamster. Zudem gibt es diverse Häuser, in denen sich die Kinder allerlei Getier wie Schildkröten, Echsen oder Vögel anschauen können.

Adresse: Klaus-Strick-Weg 12, 49082 Osnabrück

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 18.30 Uhr

Tickets für Erwachsene: 22 Euro

Kleinkinder (drei bis sechs Jahre): 12 Euro

Kinder (sieben bis 16 Jahre): 15 Euro

Mehr Informationen zum Zoo

Lasertagarena

Nicht alle Eltern können sich mit dem Gedanken, ihr Kind auf andere „schießen“ zu lassen anfreunden. Trotzdem erfreuen sich Lasertagarenas großer Beliebtheit – und sind trocken. Mit kleinen Kindern kann man natürlich nicht hingehen, aber ab einer Größe von 1,30 Meter passen die Schutzwesten.

Adresse: Rawiestrasse 3, 49084 Osnabrück

Eintritt: 6,90 Euro; für Familien gibt es sonntags ein Familienangebot: zwei Erwachsene, zwei Kinder, zwei Kaffee, zwei Softdrinks für zusammen 27,60 Euro

Öffnungszeiten: Mo. nur VIP-Gäste, Di. bis Do.: 15 bis 22 Uhr; Fr.: 15 bis 24 Uhr; Sa.: 10 bis 24 Uhr; So.: 12 bis 22 Uhr

Mehr Informationen zur Lasertagarena

Das Schwimmbad

Klar wird man auch im Regen nass, aber mehr Spaß macht das doch im Schwimmbad. Zudem können Eltern hier mit den Kleinen fürs Seepferdchen üben oder die älteren herumtollen lassen. Ein weiterer Pluspunkt: Am Ende sind selbst die aktivsten Kinder sehr sehr müde.

Nettebad

Der Klassiker für Familienspaß – ob im Freibad oder in der Schwimmhalle mit Rutschen, Strudeln und anderen Dingen.

Adresse: Im Haseesch 6, 49090 Osnabrück

Eintritt: Kinder unter vier Jahren: 2,30 Euro; Kinder: 3,70 Euro für 90 Minuten, dann je weitere 20 Minuten 0,90 Euro und höchstens 10,90 Euro; Erwachsene 5,80 Euro für 90 Minuten, dann alle 20 Minuten 0,90 Euro und höchstens 13 Euro; Familien (Zwei Erwachsene, zwei Kinder): 15 Euro für 90 Minuten, dann alle 20 Minuten 1,80 Euro und höchstens 29,40 Euro; Zuschläge an Wochenende und Feiertagen: 1 Euro;

Öffnungszeiten: Freizeitbad: 9 bis 22 Uhr; Sportbad: 6.30 bis 22 Uhr

Mehr Informationen zum Nettebad

Moskaubad

Im Herzen der Wüste zieht das Freibad des Moskaubades besonders im Sommer tausende Osnabrücker an.

Adresse: Limberger Straße 47 in Osnabrück

Eintritt: Kinder: 3,60 Euro; Erwachsene 4,90 Euro; Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder): 14 Euro; an Warmbadetagen teurer

Öffnungszeiten: Schwimmhalle: 6/7 bis 21 Uhr, allerdings nicht täglich wegen der Vereine; donnerstags nur für Vereine und Kurse; Freibad: Mo.-Fr. 6 bis 21 Uhr; Sa. und So. 7 bis 21 Uhr

Mehr Informationen zum Moskaubad

Schinkelbad

Das Schinkelbad verfügt über ein Sportbad, das zu Schulzeiten oft von Vereinen und Schulen besucht wird und über das Cabrisol, ein Salzwasserbecken. Generell richtet sich das Bad an „gesundheitsbewusste Gäste“.

Adresse: Im Wegrott 37, 49084 Osnabrück

Eintritt Cabriosol: Kinder: 5,70 Euro für 150 Minuten, dann alle 20 Minuten 0,90 Euro und höchstens 9,30 Euro; Erwachsene: 8 Euro für 150 Minuten, dann alle 20 Minuten 0,90 Euro und höchstens 11,60 Euro; Familien (Zwei Erwachsene, zwei Kinder): 20 Euro für 150 Minuten, dann alle 20 Minuten 1,80 Euro und höchstens 25,60 Euro;

Eintritt Sportbad: Kinder: 2,90 für Tagestarif, Erwachsene: 4,50 Euro Tagestarif, Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder): 11,80 Euro

Eintritt Sportbad und Cabriosol: Kinder: 6,70 Euro für 150 Minuten, dann alle 20 Minuten 0,90 Euro, höchstens 10,30 Euro; Erwachsene: 9,50 Euro für 150 Minuten, dann alle 20 Minuten 0,90 Euro, höchstens 13,10 Euro; Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder): 24,70 Euro für 150 Minuten, dann alle 90 Minuten 1,80 Euro, höchstens 31,90 Euro

Öffnungszeiten: Sportbad: 6 bis 20/21 Uhr, Cabrisol: 8 bis 20/21 Uhr

Mehr Informationen zum Schinkelbad

Ein Tag im Museum

Das Museum am Schölerberg bietet kindgerechte Welten, das an gleicher Stelle befindliche Planetarium Osnabrück reist an in seinem Kinderprogramm an mehreren Nachmittagen in der Woche zu den Sternen. Im kulturgeschichtlichen Museum kommen Kinder bis 18 Jahre umsonst rein. Etwas außerhalb liegt das Museum Industriekultur, wo man per Aufzug sogar einen ehemaligen Bergwerksstollen besichtigen kann. Hier haben Kinder bis zum 16. Lebensjahr freien Eintritt.

Museum am Schölerberg:

Adresse: Klaus-Strick-Weg 10, 49082 Osnabrück

Öffnungszeiten: Dienstag: 9 bis 20 Uhr; Mittwoch bis Freitag: 9 bis 18 Uhr; Samstag: 14 bis 18 Uhr; Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Eintritt Museum: Kinder: frei; Erwachsene: 5 Euro; Ermäßigte und Erwachsene mit Kindern: 3 Euro

Mehr Informationen zum Museum am Schölerberg

Planetarium Osnabrück:

Sonntag: 15, 16 Uhr (Familien-/Kinderprogramm), 17 Uhr (Hauptprogramm); Dienstag: 16 Uhr (Familien-/Kinderprogramm), 19.30 Uhr (Hauptprogramm); Mittwoch: 15 Uhr (Familien-/Kinderprogramm); Donnerstag in den Schulferien: 15 Uhr (Familien-/Kinderprogramm). Eine Reservierung unter der Telefonnummer 0541 / 56003-0 wird empfohlen.

Eintritt: Kinder ab 4 Jahren: 2,50 Euro; Erwachsene: 6,50 Euro; Ermäßigte und Erwachsene mit Kindern: 3,50 Euro

Mehr Informationen zur Astronomischen Arbeitsgemeinschaft Osnabrück

Kulturgeschichtliches Museum:

Adresse: Heger-Tor-Wall 27, 49078 Osnabrück

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 11 bis 18 Uhr; jeden ersten Donnerstag im Monat: bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 3 Euro; Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

Mehr Informationen zum Kulturgeschichtlichen Museum

Museum Industriekultur:

Adresse: Fürstenauer Weg 171, 49090 Osnabrück

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 5 Euro; ermäßigt 3 Euro; Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr frei

Aktuelle Sonderausstellungen: „Hervorgeholt und hergezeigt“ (ausgesuchte Objekte aus dem Depot des Museums werden gezeigt); „Die Geschichte der Gaststätten und Biergärten in und um Osnabrück“

Mehr Informationen zum Museum Industriekultur Osnabrück

Angebote mit dem Ferienpass.

Manchmal müssen Eltern auch mal Ruhe haben — und wenn die Kinder davon profitieren, umso besser: Mit dem Osnabrücker Ferienpass 2018 können Kinder aus über 600 Angeboten auswählen – darunter Reitschnupperstunde, Breakdance, Squash oder Nähworkshops.

Ferienpässe für die ganzen Ferien gibt es für 10 Euro ab dem 4. Juni 2018 bei allen Osnabrücker Filialen der Sparkasse, Volksbank, Commerzbank, im Bürgeramt und in den Ferienpasszentren. Ferienpässe für die 1. oder 2. Ferienhälfte gibt es für jeweils 5,50 Euro nur in den Ferienpasszentren.

Mehr Informationen zum Ferienpass

Museum und Park Kalkriese

Germanen, Römer und eine Schlacht: Das Museum Kalkriese bietet in den Sommerferien Familienführungen durch die Ausstellung, die für Familien unentgeltlich sind. Wenn es dann weniger regnet, kann man sich den Park des Museums anschauen.

Adresse: Venner Straße 69, 49565 Bramsche-Kalkriese

Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 18 Uhr

Eintritt: Kinder bis 6 Jahre frei; Erwachsene: 9,50 Euro, Kinder und Ermäßigte: 6,50 Euro, Familienkarte (zwei Erwachsene und Kinder): 20 Euro

Aktionen: Mitmach-Programm „Waschen wie die Germanen“ (28. Juni 2018, 12 Uhr); „Tag der offenen Grabung – das GrabungsCamp Kalkriese“ (15. Juli 2018, 11 Uhr)

Mehr Informationen zum Park Kalkriese

Bullermeck am Alfsee

Und noch ein Indoorspielplatz mit Rutschen, Fußball-Minigolf, Hochseilgarten und vielem mehr. Samstags und sonntags wird von 10 bis 14 Uhr ein Familienbrunch angeboten.

Adresse: Barlager Straße 11, 49597 Rieste

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 14 bis 19 Uhr. In den Ferien: 10 bis 19 Uhr; Samstag und Sonntag: 10 bis 19 Uhr; Hochseilgarten: ab 15 Uhr;

Eintritt: Krabbelkinder: Eintritt ist frei; Kleinkinder bis 2 Jahre: 3 Euro; Kinder (2 bis 18 Jahre): 9, 50 Euro; Erwachsene: 5 Euro; Eintritt Hochseilgarten (ab 1,30 Meter Körpergröße): 3 Euro

Mehr Informationen zum Bullermeck am Alfsee

Schloss Dankern im Emsland

Zugegeben, es ist eine weitere Anreise, doch der Freizeitpark Schloss Dankern bietet Drinnen und Draußen Spaß für Kinder, wie unter anderem Ponyreiten, Autoscooter, Trampolin springen, ein Spaßbad und eine Wasserski-Seilbahn für Kinder.

Adresse: Am Tiergarten 1 in 49733 Haren/Ems

Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 18 Uhr

Eintritt für Tagesbesucher: Kinder unter 2 Jahren frei; Kinder von zwei bis 14 Jahren und Senioren ab 60 Jahre 12 Euro; ab 14 Jahren und Erwachsene 14 Euro.

Mehr Informationen zum Schloss Dankern

