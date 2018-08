Osnabrück. Das Schlossgarten Open Air findet am Freitag und Samstag, 10. und 11. August 2018, in Osnabrück statt. Die Tickets für das Festival sind online erhältlich. Die VIP-Tickets für Samstag sind bereits ausverkauft.

Tickets für das Schlossgarten Open Air 2018

Tickets zum Schlossgarten Open Air 2018 sind bereits jetzt erhältlich. Hier können Sie die Tickets bestellen. Ein Stehplatz am Freitag kostet 50,50 Euro. Ein Stehplatz am Samstag kostet 55,00 Euro. Einlass ist an beiden Tagen ab 16 Uhr.

VIP-Tickets für das Schlossgarten Open Air 2018

Ein bisschen mehr Luxus gefällig? Das geht mit den VIP-Tickets. Die VIP-Tickets für Samstag sind allerdings schon ausverkauft. Die VIP-Tickets für Freitag kosten 99 Euro. Diese sind ausschließlich in den Geschäftsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung erhältlich.

Käufer des VIP-Tickets können sich auf Freigetränke (Bier, Wein, Sekt, Cocktails und nichtalkoholische Getränke) sowie auf ein Barbecue freuen. Beides wird auf der Schlossterrasse zu finden sein.

Tickets fürs Schlossgarten Open Air bestellen >>

VIP-Gäste dürfen einen gesonderten Einlass über den Schlossinnenhof benutzen sowie einen extra Bereich in Bühnennähe, der nur mit dem VIP-Ticket zugänglich ist.

Kinder unter sechs Jahren können kostenlos mitgenommen werden, wenn ein Erziehungsberechtigter das Kind bis zum 27. Juli 2018 über info@deinticket.de angemeldet hat.

Anzeige Anzeige

Weiterlesen: Wer tritt beim Schlossgarten Open Air 2018 auf?