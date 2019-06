Osnabrück. Dem Badespaß in Niedersachsen steht nichts mehr im Wege: Die Saison ist eröffnet, die Sonne scheint und die Wasserqualität der Badeseen ist überwiegend gut. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo Sie im Raum Osnabrück baden können.

Während der von Mitte Mai bis Mitte September andauernden offiziellen Badesaison überprüfen die Gesundheitsbehörden, ob das Wasser in Badeseen gesundheitlich unbedenklich ist. Die Proben werden vor allem auf Bakterien wie E. coli und Intestinale Enterokokken hin untersucht. Werden die Grenzwerte überschritten, wird ein Badeverbot ausgesprochen.

Die Seen in der Region Osnabrück sind laut dem Niedersächsischen Gesundheitsamt alle von ausgezeichneter Qualität. Die Qualität der Gewässer in Niedersachsen können Interessierte im Badegewässeratlas einsehen.

Hier können Sie in der Region Osnabrück baden gehen:

Naturfreibad Attersee

Das Naturfreibad Attersee hat eine sechs Hektar große Wasserfläche, der See ist bis zu zwölf Meter tief. An einem 80 Meter langen Badestrand können sich die Besucher vom Schwimmen ausruhen. Außerdem gibt es eine Minigolfanlage, einen Tret- und Ruderbootverleih, einen Spiel- sowie einen Grillplatz und Wanderwege. Angeln ist erlaubt. Neben einem Restaurant mit Außenterrasse gibt es auch einen Imbiss sowie einen Kiosk. Auf dem Campingplatz gibt es Stellplätze für Jahrescamper, Urlaubs- und Tagescamper. Parkplätze, Toiletten und Duschen sind vorhanden. Der Eintritt ist gebührenpflichtig.

Die Adresse: Zum Attersee 50, Osnabrück.

Kronensee



Im Kronensee haben Besucher rund 20,5 Hektar Platz zum Planschen. Der See ist bis zu 16 Meter tief und es gibt einen etwa 200 Meter langen Badestrand sowie eine Gaststätte und einen Imbiss. Am Kronensee kann Fußball, Beachvolleyball und Tischtennis gespielt werden, außerdem gibt es eine Minigolfanlage und einen Tretbootverleih sowie zwei Spielplätze. Angeln ist erlaubt. Toiletten, Duschen und Umkleiden sind vorhanden. Neben einem abgetrennten FKK-Bereich gibt es auch einen Hundestrand. Eintritt und Parkplätze sind gebührenpflichtig.

Die Adresse: Zum Kronensee 9, Ostercappeln.

Naturbad Darnsee



Der Darnsee ist 7,7 Hektar groß und bis zu acht Meter tief. Es gibt einen etwa 80 Meter langen Badestrand und einen Kiosk. Besucher können Volleyball und Tischtennis spielen, außerdem gibt es einen Spielplatz. Angeln ist erlaubt. Toiletten, Duschen und Umkleiden sind vorhanden. Es gibt eine Aufsicht vor Ort sowie einen Nichtschwimmerbereich. Der Eintritt ist gebührenpflichtig.

Das Naturbad ist bis Anfang September von Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet. In den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August ist es täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Adresse: Am Darnsee 13, Bramsche.

Alfsee (Dubbelau-See)



Der Alfsee ist 3,5 Hektar groß und bis zu vier Meter tief. Neben einem etwa 250 Meter langen Badestrand gibt es einen Strandgrill, eine Beach-Bar und eine Seeterrasse. Besucher können Wasserski fahren, Tauchen, Schnorcheln, Beachvolleyball spielen oder Tretboot fahren. Außerdem gibt es einen Schlauchbootverleih. Es gibt eine Aufsicht sowie einen Nichtschwimmerbereich. Außerdem gibt es einen Spielplatz samt Minigolfanlage, Kletterwand und einem großen Trampolin. Angeln ist nicht erlaubt. Es gibt einen Campingplatz sowie eine Ferienhaussiedlung. Toiletten, Duschen und Umkleiden sind vorhanden. Der Eintritt ist gebührenpflichtig, der Parkplatz gebührenfrei.

Die Adresse: Am Campingplatz 4, Rieste.

Heidesee



Der etwa zehn Hektar große und bis zu 15 Meter tiefe Baggersee wird von der DLRG bewacht. Besucher können dort auch Surfen, Segeln oder Tauchen. Auch das Angeln ist erlaubt. Am Ufer wechseln sich Sandstrand und dichter Baumbestand ab. Neben einem Kiosk und einem Imbiss sind auch sanitäre Anlagen vorhanden. Für Kinder gibt es einen Abenteuerspielplatz. Parkplätze stehen ausreichend und kostenfrei zur Verfügung.

Die Adresse: Zum Heidesee 53, Holdorf .

Dümmer

Der Dümmer ist etwa 1200 Hektar groß und durchschnittlich 1,10 Meter tief. An drei Stellen kann gebadet werden. Am Strand Hüde ist die Wasserqualität ausgezeichnet. An den Strandabschnitten Lembruch-Seestraße und Lembruch Birkenallee fiel die Bewertung in den vergangenen Jahren schlecht aus. Zurzeit werden Messergebnisse für eine neue Bewertung gesammelt. Weil sich in den vergangenen Jahren kurzfristig die Blaualgen vermehrt haben, gab es tageweise Badeverbote. Diese sind auch in Zukunft nicht auszuschließen. Der See ist auch für Surfer attraktiv. In der Umgebung gibt es neben Spielplätzen und Bootsvermietungen auch Segel- und Surfschulen sowie gastronomische Angebote.

Die Adresse: Große Straße 76, Lembruch .

Freibad Tonkuhle



Die Tonkuhle ist 1990 zu einem Naturbad umgebaut worden und ist wegen seines Sandstrandes besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Heute nennt sich das Freibad „Toncoole“. Es ist von Mitte Mai bis Mitte September täglich geöffnet. Außerdem ist dort ein bayerischer Biergarten. Der Eintritt ist gebührenpflichtig, Parkplätze sind vorhanden.

Die Adresse: Tannenweg 16, Vechta.

