Osnabrück. Ihre sensible Seite zeigte Schauspielerin Hannelore Hoger, als sie am Freitag im ausverkauften NOZ-Medienzentrum zugunsten der Hilfsorganisation Help-Age aus ihrer Autobiografie „Ohne Liebe trauern die Sterne“ las.

Er solle „nicht so lange sabbeln, sondern sie schnell auf die Bühne holen“ - so zitiert Moderator Stefan Alberti den Stargast der ausverkauften Benefizlesung. Schnodderig und authentisch, wie es eben Hannelore Hogers Art ist. Die renommierte Schauspielerin und Help-Age-Schirmherrin nimmt weder beruflich noch privat ein Blatt vor den Mund. Und schon gar nicht zwischen zwei Buchdeckel.

„Keine Autobiografie, sondern Mitteilungen aus meinem Leben“

Am Freitag las Hannelore Hoger im NOZ-Medienzentrum zugunsten der Osnabrücker Hilfsorganisation Help-Age Deutschland aus ihrer Autobiografie „Ohne Liebe trauern die Sterne“. Wobei sie gleich klar stellte, dass das Buch keine Autobiografie sei, sondern „Mitteilungen aus meinem Leben“. Und die wirkten einerseits ehrlich, andererseits sensibel-verletzlich. Dazu passte Hogers persönliches Credo, mit dem sie ihr Buch einleitete: „Glaubst du an die Liebe? Ja, ich glaube an Empathie, Zuneigung, Vertrauen und Zärtlichkeit. Und das ist doch Liebe.“

Man nimmt ihr den Schmerz ab, den sie als Kind verspürte

Es folgten Stationen aus Hogers Hamburger Nachkriegskindheit, an den aus Tilsit stammenden Vater Leo, der Inspizient am Ohnsorg-Theater war und der mit den Kommunisten sympathisierte. Über seine Verduner Erfahrungen im Ersten Weltkrieg habe er nie geredet, las Hoger. Ihr Bedauern darüber, nie näher nachgefragt zu haben, verknüpfte sie mit dem Plädoyer, mehr mit den Eltern über deren Erfahrungen zu sprechen: „Irgendwie verpasst man doch was sehr Wesentliches.“ Gerade solche persönlichen „Randbemerkungen“ machten Hogers Vortrag so authentisch. Man nahm ihr den Schmerz ab, den sie als Kind verspürte, als ihr Vater den geliebten Hund „Flocki“ gegen Kaffeebohnen eintauschte. Und man spürte ihre Trauer, beim Tod der dementen Mutter Johanna im Altenheim nicht da gewesen zu sein.

Malerei als Weg aus der persönlichen Krise

Auch einzelne Stationen ihrer Schauspielkarriere ließ Hoger Revue passieren, die mit einem ersten Vorsprechen in Ulm ihren Anfang nahm. Es folgten Anekdoten über Kollegen, Arbeiten auf bei Theater und Film mit Regie-Legenden wie Alexander Kluge, Peter Zadek oder Augusto Fernandes. Heiterkeit kam auf, als Hoger während einer Anekdote über die berühmte Kollegin Elisabeth „Flicki“ Flickenschildt deren „geheimnisvolle“ Sprechweise ebenso nachahmte wie den einer Hamburger Hauswirtin, mit der „Flicki“ aneinander geraten war. Wehmut wurde dagegen spürbar, als sich Hoger an verstorbene Kollegen wie Norbert Kappen oder Hans Lietzau erinnerte. Als sie von ihrer Malerei erzählte, die sie nach einer persönlichen Krise als Therapie für sich entdeckt hatte, empfahl Hannelore Hoger das Buch „Zum Zeitvertreib“ aus der Feder des ebenfalls passionierten Hobby-Malers Winston Churchill. Zwischendurch lauschte sie aufmerksam den musikalischen Improvisationen des Osnabrücker Saxofonisten Volker Winck und urteilte anerkennend: „Das war ein Zwiegespräch.“

Offen und geradlinig

Auch im „Zwiegespräch“ mit NOZ-Redakteur Stefan Alberti und Help-Age-Geschäftsführer Lutz Hethey gab sich Hannelore Hoger offen und geradlinig. Auf die letzte, umstrittene „Bella-Block“-Folge „Am Abgrund“ angesprochen, meinte die Grimme-Preisträgerin lapidar: „Ja, das war am Abgrund.“ Und erklärte, das ihr der Film zu brutal war: „Ich mag das nicht. Ich mag das auch nicht sehen.“

Ein- bis zweimal im Jahr für Help-Age und die Kampagne „Jede Oma zählt“

Neue Theaterrollen mit viel Text traut sie sich mittlerweile nicht mehr zu: „Ich behalte den Kram nicht mehr.“ Umso mehr engagiert sich Hannelore Hoger für Help-Age und deren Kampagne „Jede Oma zählt“, für die sie ein- bis zweimal im Jahr unterwegs ist. Dass sie selber keine Enkelkinder hat, nahm sie mit dem ihr eigenen Humor: „Ich wäre gerne Großmutter geworden. Jetzt habe ich nur das Großmutter-Alter.“