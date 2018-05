Osnabrück. Anwohner der Straße Am Tannenkamp in Osnabrück machen sich Sorgen um einen Baum, der Ziel eines Giftanschlags gewesen sein könnte: Unbekannte hatten den Stamm aufgebohrt und eine Flüssigkeit eingefüllt.

Auf Nachfrage berichtet eine Sprecherin des Osnabrücker Servicebetriebs (OSB), dass mittlerweile auch die Stadt Kenntnis von dem Vorfall genommen hat. „Wir können bestätigen, dass Löcher in den Stamm gebohrt wurden. Welche Flüssigkeit in den Stamm geleitet wurde, wissen wir allerdings nicht“, so die Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Eine detaillierte Untersuchung des Stammes sei aus Kostengründen nicht vorgenommen worden.

Keine Rettungsaktion

Der OSB will den Baum am Tannenkamp nun weiter beobachten. Sollte er vergiftet worden sein, würden sich die Folgen erst in einer gewissen Zeit zeigen, so die Sprecherin. In der Anwohnerschaft und auch in der Facebook-Gruppe „Was los in Osnabrück“ war zuvor über Urheber und Zweck der Löcher spekuliert worden.

Foto: Gert Westdörp





Neben einem Giftanschlag wurde auch gemutmaßt, es könne sich um eine Rettungsaktion für den Baum handeln. In der Tat gibt es die Möglichkeit, Bäumen bei dem Befall mit Erregern eine Substanz in den Stamm zu spritzen. Seitens der Stadt habe es eine solche Maßnahme jedoch nicht gegeben, stellt die Sprecherin klar.