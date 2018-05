Der Pfingstreiseverkehr führt zu Staus in der Region. Von mehr als 20 Kilometer Stau auf der A_1 von Wallenhorst gen Norden bis Holdorf (Landkreis Vechta) sprach Axel Bühning von der Autobahnpolizei Osnabrück. Bühning sah den Stau-Höhepunkt erst am Samstagmittag, obwohl der Pfingstreiseverkehr bereits am Freitag einsetzte. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Der Pfingstreiseverkehr führt auch am Samstag zu Staus in der Region. Von mehr als 20 Kilometer Stau und zähfließendem Verkehr auf der A_1 von Wallenhorst gen Norden bis Holdorf (Landkreis Vechta) sprach Axel Bühning vom Autobahnpolizeikommissariat Osnabrück am Samstagmittag. Wegen Bauarbeiten am Schüttorfer Kreuz auf der A_31 Richtung Küste gab es Samstagmittag sieben Kilometer Stau.