Ein Gartenhaus am Gartlager Weg in Osnabrück-Widukindland hat in der Nacht zu Samstag gebrannt. Brandstiftung ist nicht auszuschließen, wie die Polizei am Samstagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Die Spurensicherung war auch tagsüber noch am Einsatzort, um die Brandursache zu klären. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Ein acht mal acht Meter großes Gartenhaus am Gartlager Weg in Osnabrück-Widukindland hat in der Nacht zu Samstag gebrannt. Brandstiftung ist nicht auszuschließen, wie Dirk Hildebrandt von der Polizeiinspektion Osnabrück am Samstagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Die Spurensicherung war auch tagsüber noch am Einsatzort, um die Brandursache zu klären.