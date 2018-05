Osnabrück. Der eine will, der andere muss sterben: Von der zufälligen Begegnung zweier unterschiedlicher Charaktere erzählt das Stück „Tausend Tode“. Das junge Theatermacher-Ensemble Gleisdreieck erweckte es im Ersten Unordentlichen Zimmertheater in Osnabrück zum Leben.

Dabei war der dumpf pulsierende Herzschlag, der in den Szenenpausen aus dem Off zu vernehmen war, ein akustisches Sinnbild für das, worin es in dem kurzen, aber knackigen Einakter von Swaantje Ohlrogge und Vincent van Munky geht, nämlich um nichts Geringeres als die Unausweichlichkeit von Leben und Tod. Entgegen auch aller Theaterklischees kam allerdings ersteres ganz ernsthaft und in traurigem Schwarz daher, während der von Lisa Greve gut gelaunt verkörperte Tod in fröhlichem Bonbonrosa sicher sein konnte, letztlich immer siegreich aus dem ungleichen Kampf mit dem Leben hervorzugehen. „Alle sterben“ lautet entsprechend der Sub-Titel der Geschichte.

Rosarot ins Schwarze

Im Fall des lebensbejahenden Max, überzeugend in Szene gesetzt von Burhan Aytac, geschieht dies nicht freiwillig, so wie wohl bei den meisten anderen Menschen auch. Bereits vor seiner Tumordiagnose setzt sich der Tod buchstäblich auf seinen Schoß und streichelt ihn zärtlich. Hinterher tröstet er sich auf dem Boden liegend damit, ohnehin „nur für den Moment“ zu leben. Selbst das nicht mehr zu wollen, gibt dagegen der sich „wie eine Marionette“ fremdgesteuert fühlende Jonas an, der von Jan-Hendrik Piwko nicht minder adäquat gespielte, depressive Zimmernachbar von Max im „St. Christus Hospital“. Ihn ließ seine Ex-Freundin Jacky, die in „fremde Betten“ sprang, aus dem Fenster springen. „Ich habe keine Gefühle“, beschreibt er seine Leere, worauf Max ihm entgegnet: „Wieso willst du dann sterben?“ und damit genau in jenes Schwarze trifft, das an diesem Abend rosarot ist. Denn sterben müssen wir alle ohnehin – und erst dann haben wir keine Gefühle mehr. Dass das Spiel zwischen Leben und Tod immer weiter und jeden Morgen dafür die Sonne wieder aufgeht, versteht am Ende auch Jonas – und die jungen Off-Theatermacher haben es lebendig auf die Bühne gebracht.