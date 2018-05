OSNABRÜCK. Sieben Solisten und ein Ensemble konkurrierten im Haus der Jugend um den Study Up Award Musical des Instituts für Musik (IfM) – und sorgten für einen bunten Abend mit ganz unterschiedlichen Darbietungen.

Sie miteinander zu vergleichen, erschien der dreiköpfigen, mit einer Darstellerin, einem Dirigenten und einem Regisseur ausgewogen besetzten Fachjury nahezu „unmöglich“. Daher entschied sie sich dafür, den Solo-Preis an denjenigen Wettbewerber zu vergeben, der es am besten verstanden hat, Schauspiel und Gesang „auf ehrliche Weise“ miteinander zu verbinden – und war sich einig darin, dass dies Johann Zumbült war. Dabei hatte der zuvor schon etwas Anderes gewonnen in Form der Handynummer einer „Schnitte“ aus dem Publikum, die er ebenso von sich überzeugen konnte, um dann entsprechend euphorisiert das „Greased Lightning“ aus dem Musical Grease zu zünden. Mit „Was hat sie nur an sich“ stellte der spätere Preisträger dann unter Beweis, dass er es auch ernst, nachdenklich und dramatisch kann, und mit Leonard Bernsteins „Maria“legte er noch einen Schuss Romantik obendrauf.

Überdrehter Sopran

Ihre Vielseitigkeit demonstrierten aber auch die übrigen Teilnehmer. Moderiert von Isabel Fischer und Christian Rosprim als von IfM-Studienrichtungskoordinator Dirk Engler erfundenes und „Sturm“-erprobtes Komiker-Duo Trinculo und Stephano, wählte auch Sandro Brosi zunächst das komische Fach, indem er „Kleine Dicke Frau´n“ besang, um dann aber mit Brel seiner Angebeteten hinterher zu flehen und sich mit „Irgendwas“ als grüblerischer Nerd mit letztlich lebensbejahender Botschaft zu outen. Marlene Jubelius überdrehte ihren Sopran bis zur schier-schrillen Verzweiflung bei „Komm, armer Mann“ und für eine drastisch-dramatische Anklage der „Rabenmutter“. Beim nicht einfach gesungenen „Einfach Schwimmen“ aus Findet Nemo flirtete sie ebenso mit Pianist Martin Wessels-Behrens wie Sebastian Jüllig, der als Chanson-Diva im langen, schwarzen Kleid den Bogen buchstäblich taktvoll von Bacharachs „A House Is Not A Home“ über Hildegard Knefs Insomnia bis hin zu einem ergreifenden „I´ll Be There“ aus The Wild Party spannte.

Auch für Celina Piepers gesungene Todeswünsche musste der Mann am Flügel seinen Kopf hinhalten, wurde dann aber mit der Liebesbekenntnisballade „Unusual Way“ und dem eindringlich bekräftigendem „And I Am Telling You“ wieder besänftigt. Bosse Vogt ließ lieber seinen Bruder Thore an die Tasten, um ihn zur souverän stammelnden Ansprache im Rahmen der „Qualitätsgurken“ und beim kämpferisch posierendem „Mann sein“ nach dem Vorbild von Jesus zu begleiten. Anton Schweizer berührte mit „Nichts berührt mich“ aus Cabaret nur bedingt, blieb am Ende aber mit dem gleichlautenden Song aus der West Side Story „Cool“.

Chaplin-Ensemble außer Konkurrenz

Und dann musste schließlich noch der Ensemble-Preis vergeben werden, was der Jury allerdings weniger schwerfiel angesichts dessen, dass mit den neun Sechssemestern, unter denen sich auch drei der Solisten wiederfanden, nur eine Formation quasi außer Konkurrenz nominiert worden war. Die überzeugte mit einem bühnenfüllenden, stark choreografierten und eigens für den Study Up Award kreierten Medley aus dem am Theater Osnabrück erstaufgeführten Chaplin-Musical – inklusive „Ähnlichkeitswettbewerb“ mit Stock, Hut und für den „kleinen Tramp“ typischen Bewegungen und Schrittfolgen.