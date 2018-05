Osnabrück. Trompeter Frederik Köster und seine Band „Die Verwandlung“ präsentierten im Theater am Domhof zusammen mit dem Osnabrücker Symphonieorchester die „Homeward Bound Suite“ sowie eine Variation der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi.

Ein Trompeter schickt rasante Tonkaskaden in den Raum, derweil ein ausgewachsenes Sinfonieorchester ein markant-akzentuiertes Klangfundament für jazzige Improvisationseinheiten liefert. Wow, denkt der Zuhörer, im „Land der 1000 Berge“ scheint es ja alles andere als beschaulich zuzugehen. Oder ist es der Suitensatz „Wurzeln und Hügel“, der sich so ungemein dynamisch in die Gehörgänge fräst?

Schauplatz Theater am Domhof: Unter dem Titel „Jazz meets Orchestra“ führt Trompeter Frederik Köster seine „Homeward Bound Suite“ auf. Es ist eine Auftragskomposition, die er für das Sauerland-Herbstfestival geschrieben hat, eine klingende Hommage an die Heimat des Musikers, der 1977 in Olsberg geboren wurde, jetzt in Köln lebt und über das Institut für Musik der Hochschule und das Morgenland Festival einen engen Bezug zu Osnabrück hat.

Die Handelnden: das Osnabrücker Symphonieorchester unter der Leitung von An-Hoon Song und das Jazzquartett „Die Verwandlung“ mit Trompeter Köster, Jonas Burgwinkel (Schlagzeug), Sebastian Sternal (Klavier) und Joscha Oetz (Bass). Wer den freien, improvisatorischen Jazz kennt, dem Köster frönt, wenn er mit seinem Quartett unterwegs ist, staunt nicht schlecht, mit welch wunderschöner Melodie das Orchester die Suite über das Sauerland einleitet. Das Thema lässt im Kopf Bilder von bewaldeten Landschaften entstehen, in denen der Mensch im Einklang mit der Natur lebt. Doch schon bald sorgt das Quartett für Kontraste. Es einsteht ein spannender Dialog zwischen den Orchestermusikern, die es gewohnt sind, streng den Noten einer klassischen Komposition zu folgen, und den Jazzern, die sich normalerweise kein enges Korsett verpassen lassen. Doch die Kooperation funktioniert. Elegant schweifen die Musiker durch Sätze wie „Familia“, erkunden „Wurzeln und Hügel“ oder driften in ein wüstes Klanginferno, wenn „Kyrill“ in den Bergen des Sauerlands wütet.

Gestartet hatte der Abend mit einer Verwandlung der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Die Teile Frühling und Winter des barocken Violin-Konzerts interpretierte das Orchester unter der musikalischen Leitung von Mayumi Hirasaki, die auch die Solovioline spielte. Sie lieferten famose Vorlagen für das Jazzquartett, das die Themen und Rhythmen aufnahm, variierte und modifizierte.

Als Zugabe zeigte das Quartett schließlich ohne orchestrale Unterstützung, was es unter Jazz versteht: Das Stück „Shiva“ bot den Musikern Freiräume für ausgiebige Improvisationen und Soli, die sie meisterhaft zu füllen verstanden. Es setzte einen fantastischen Schlusspunkt unter einen Abend, angefüllt mit faszinierenden Experimenten.