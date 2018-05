Osnabrück. Am heutigen Samstag richten sich alle Augen auf das britische Königshaus: Prinz Harry heiratet die US-Schauspielerin Meghan Markle. Wie überall auf der Welt werden auch in Osnabrück viele Menschen das royale Ereignis mit leuchtenden Augen im Fernsehen verfolgen – während andere über den Hype nur verständnislos den Kopf schütteln können. Auch bei den Briten, die in der Hasestadt leben, gibt es beide Positionen, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat.

Lydia Martin, die Städtebotschafterin aus Derby, steht der Hochzeit neutral gegenüber. „Natürlich nehme ich als Engländerin die Hochzeit wahr und weiß, dass in Derby und in vielen britischen Städten mehrere Veranstaltungen wie Straßenfeste stattfinden. Da ich aber keinen Bezug zum königlichen Haus habe, berührt das mich nicht so sehr.“

Fan der Royals

Kathryn Knoth, Senior Managerin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in Osnabrück, ist hingegen ein echter Fan der Royals und möchte die Hochzeit auf jeden Fall im Fernsehen verfolgen. Obwohl sie schon länger in Deutschland lebt, hat die gebürtige Britin nie den Bezug zur britischen Königsfamilie verloren. Es ist ihr wichtig, dieses besondere Ereignis mitzuerleben. Vom königlichen Bräutigam ist sie beeindruckt: „Harry macht viele gute Sachen, ähnlich wie seine Mutter“, lobt sie das ehrenamtliche Engagement des Prinzen. „Meghan kannte ich vorher nicht, aber sie wirkt eloquent, und ich glaube, dass sie gut zu Harry passt und die Königsfamilie bereichern wird.“

Knoth interessiert sich für alle Details des Festes, vom Brautkleid bis zum Essen. Bei ihrem letzten Besuch in der Heimat hat sie sich bereits mit Hochzeitsouvenirs eingedeckt und auch ihren Freunden etwas mitgebracht. Auch die vergangenen Hochzeiten in der britischen Königsfamilie habe sie stets mit verfolgt. „Eine Hochzeit ist eine schöne Gelegenheit, um die Menschen zusammenzubringen.“

„Harry ist ein Held“

David Mason, Inhaber der Gaststätte „Die Scholle“ im Kleingärtnerverein Deutsche Scholle, freut sich für Prinz Harry: „Als ehemaliger Soldat fühle ich mich mit ihm verbunden. Ich finde es großartig, dass er sich für Veteranen einsetzt, die an physischen und psychischen Krankheiten leiden.“ Auch von Meghan ist Mason begeistert und sieht in ihr die perfekte Partnerin für Harry und die Royal Family: „Sie steht schon lange im Rampenlicht und weiß, was auf sie zukommt. Sie ist nicht so schüchtern wie Diana und wird sich besser in die Familie einfügen können.“

Seine Partnerin Elizabeth Steele sieht das ähnlich: „Prinz Harry ist ein Held, Meghan ein Filmstar – wie könnte man dagegen sein?“ Sie findet, dass die königliche Familie durch Prinz Harry zugänglicher geworden ist und den Respekt der Gesellschaft wiedergewonnen hat: „Er ist einer von uns.“

Positiv überrascht hat sie, dass das Königshaus Meghan trotz ihrer Scheidung akzeptiert hat. „Auch die Royal Family hat sich weiterentwickelt“, sagt sie. Besonders gespannt ist sie auf die Farbe des Hutes der Queen: „Wir haben schon Wetten abgeschlossen.“

Anzeige Anzeige

Kein Interesse

Paul Barron hingegen kann der Hochzeit nichts abgewinnen: „Ich interessiere mich für die Queen und Prinz Philip“, sagt der Ex-Soldat und frühere Mitarbeiter der britischen Bauverwaltung in Osnabrück. „Die Hochzeit von William und Kate habe ich auch noch verfolgt, aber bei Harry und Meghan ist es für mich vorbei.“