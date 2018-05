Osnabrück. Nach der Kooperation beim Sperrmüll planen Stadt und Landkreis nun auch eine Zusammenarbeit beim Bioabfall. Zu diesem Zweck soll zum Januar 2021 die Awigo Biomasse GmbH an den Start gehen. Der Chef der Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo), Christian Niehaves, sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Stadt Osnabrück soll für die Einbringung der städtischen Abfallmengen angemessen gesellschaftsrechtlich beteiligt werden.“

Niehaves hält es für denkbar, dass eine gemeinsame Gesellschaft zwischen der Landkreis-Tochter Awigo und der Stadt Osnabrück gegründet wird, um dann zusammen 51 Prozent an der neuen Verwertungsgesellschaften zu halten. „Ob es tatsächlich so kommen wird, wird die politische Diskussion in den kommenden Monaten zeigen“, kündigte Niehaves an. Das Thema werde in den nächsten Wochen die politischen Gremien von Stadt und Landkreis beschäftigen. In welchem Maße die Stadt an der neuen Gesellschaft beteiligt wird, steht somit noch nicht fest. Der privatwirtschaftliche Partner in diesem sogenannten „Public-Private-Partnership“-Modell ist ein Tochterunternehmen des Entsorgungskonzerns Remondis, die „Kompostierungsgesellschaft Region Osnabrück“, die sich in einer europaweiten Ausschreibung durchsetzen konnte und 49 Prozent der Anteile halten wird.

Die Awigo Biomasse GmbH wird für die Bioabfallverwertung hin zu Kompost und Biogas zur regenerativen Energieerzeugung mindestens 15 Jahre lang verantwortlich sein, sagte Niehaves. Er verspricht sich durch die intensivere Kooperation in der Verwertung von Abfällen Synergieeffekte zu heben.

Bald Müllabfuhr für Stadt und Landkreis Osnabrück?

Bereits seit Januar 2017 kooperieren Stadt und Landkreis beim Sperrmüll. Die „Awigo Recycling GmbH“ ist seither für die Sortierung, Vermarktung und Entsorgung der jährlich rund 15000 Tonnen Sperrabfall aus der Region zuständig. Auch diese Gesellschaft wurde als „Public-Private-Partnership“-Modell gegründet. In diesem Fall ist die Osnabrücker Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (OAG) der privatwirtschaftliche Partner, der 49 Prozent der Anteile hält. Die Landkreis-Tochter besitzt als Mehrheitsgesellschafter aktuell 51 Prozent der Anteile, und die Stadt ist an der „Awigo Recyling“ noch nicht gesellschaftsrechtlich beteiligt worden, doch auch das soll sich ändern.

( Weiterlesen: Stadt und Landkreis Osnabrück kooperieren beim Sperrmüll)

Ähnlich wie die Stadt für die Einbringung der städtischen Bioabfallmengen angemessene Gesellschaftsanteile an der „Awigo Biomasse“ erhalten soll, schlägt Niehaves auch eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Stadt entsprechend der Sperrmüllmengen an der „Awigo Recycling“ vor. Der Rat der Stadt Osnabrück und der Kreistag werden auch dazu in den kommenden Monaten einen Beschluss fällen.

Kooperation auch auf den Restmüll übertragen

Für die Bürger aus Stadt und Landkreis hatte sich durch die Umstellung in der Verwertung nichts geändert. Demnach wird sich durch die künftige gemeinsame Verwertung von Bioabfall auch an der Einsammlung des Bioabfalls voraussichtlich nichts ändern.

Anzeige Anzeige

CDU-Stadtratsfraktionschef Fritz Brickwedde hatte sich bereits vor zwei Jahren für eine gemeinsame Abfallwirtschaft von Stadt und Landkreis Osnabrück eingesetzt. Er hatte es als „großen Fortschritt“ bezeichnet, dass die Sperrmüllmengen aus Stadt und Landkreis gemeinsam ausgeschrieben werden, damit durch die größeren Mengen auch bessere Preise im Sinne der Gebührenzahler erzielt werden könnten. Zudem hatte er gefordert: „Das Modell Sperrmüll einer öffentlich-privaten Partnerschaft sollte auch auf die Abfallfraktionen Biomasse und Restmüll übertragen werden.“ Mehrere Stadtratsfraktionen hatten seinerzeit zudem den Wunsch geäußert, dass die Stadt auch Miteigner der neuen Gesellschaft wird.

Niehaves wollte den politischen Wunsch nach einer Zusammenarbeit auch beim Restmüll allerdings noch nicht kommentieren.