Osnabrück. Regisseur Gabriel Julien-Laferrière zum Filmstart von "Wohne lieber ungewöhnlich" im Cinema Arthouse.

Wie ergeht es Kindern, deren Patchworkfamilie dank ihrer scheidungs- und heiratswütigen Eltern unübersichtliche Ausmaße annimmt? Die alle paar Tage in einem anderen Haushalt mit anderen Halbgeschwistern verbringen müssen und keine Stabilität in ihrem Leben finden? Regisseur Gabriel Julien-Laferrière beantwortet diese Frage in seinem Film „Wohne lieber ungewöhnlich“ mit den Mitteln der Komödie.

Zum offiziellen Filmstart am Donnerstag stellte er sich im Anschluss an die Vorführung im Cinema Arthouse den wissbegierigen Fragen des Osnabrücker Publikums. Für das er auch gleich eine kleine Überraschung im Gepäck hatte. Es soll eine Fortsetzung mit dem gleichen Ensemble geben, in der dann die Oma die Hauptrolle spielen werde.

Im ersten Film spielt allerdings eine Pariser Altbauwohnung, die von den Kindern als WG in Beschlag genommen wird, die heimliche Hauptrolle. Und diese Wohnung lebt sogar. „Allmählich nimmt die Wohnung einen ganz anderen Charakter an, als ganz zu Anfang“, betont Julien-Laferrière im Gespräch mit unserer Redaktion. „Sie ist tatsächlich eine Art Hauptdarstellerin“. Eine lebendige Kulisse für eine ungewöhnliche Coming-of-Age-Geschichte.

Wobei nicht nur die acht Kinder zwischen sechs und 17 Jahren einen Reifeprozess durchleben. Gerade die Erwachsenen erweisen sich als viel größere Kindsköpfe als die Kleinen. Im Französischen gebe es neben dem Begriff „Adolescent“ für Teenager umgangssprachlich auch den Begriff „Adulescent“, erläutert Julien-Laferrière ein weit verbreitetes Phänomen. Damit seien Erwachsene gemeint, die so handeln, als wären sie immer noch Teenager und hätten keinerlei Verantwortung. Und im Film „ist es einfach so, dass die Kinder viel reifer sind in ihrem Denken und Handeln als ihre Eltern.“

Man darf gespannt sein, wie weit der Reifeprozess im zweiten Teil fortgeschritten sein wird, der drei Jahre später spielt.