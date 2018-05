Osnabrück. Die 24-jährige Mutter des am Dienstag in Osnabrück lebensgefährlich verletzten Säuglings war „wahrscheinlich” nicht dabei, als ihr gleichaltriger Partner das wenige Tage alte Kind schwer misshandelte. Das sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer auf Anfrage unserer Redaktion.

Den Ermittlungen zufolge sei die Mutter zur Tatzeit wahrscheinlich nicht in der Wohnung gewesen. Dort habe sich die Tat vermutlich abgespielt, sagte Retemeyer. Der Kindsvater und Freund der 24-Jährigen hatte nach seiner Festnahme ausgesagt, dass seine Freundin nichts mit der Tat zu tun habe.

Erfundene Hundeattacke

Am Dienstagabend war der wenige Tage alte Säugling mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Christliche Kinderhospital Osnabrück (CKO) eingeliefert worden. Die Eltern hatten eine Hundeattacke für die Verletzungen angegeben, ein eingeschalteter Rechtsmediziner schloss das aus. Seit Donnerstag sitzt der 24-jährige Vater des Babys in Untersuchungshaft. Er soll das Kind schwer misshandelt haben, weil es geschrien hatte. Das geschah nur wenige Stunden nach Entlassung der Familie von der Entbindungsstation eines Osnabrücker Krankenhauses.

Jugendamt seit April in Kontakt mit Eltern

Das Jugendamt Osnabrück hatte einen Hinweis aus der Familie der Eltern bekommen. Dabei sei es nicht um das Thema Gewalt gegangen, so Stadtsprecher Sven Jürgensen. Den Inhalt des Hinweises wollte der Sprecher nicht nennen. Seit Mitte April war das Jugendamt in Kontakt mit den beiden 24-Jährigen. Bei mehreren Telefonaten und zwei persönlichen Treffen sei es um Hilfsangebote für das Paar gegangen, das sein erstes Kind erwartete, sagte Jürgensen. Einen Besuch im Haus des Paares gab es nicht.

Eltern sollten sich nach Geburt beim Jugendamt melden

Das Amt habe zunächst Kontakt mit der Mutter gehabt, den Vater habe es aber auch kennengelernt. In den Gesprächen hätten sich die Eltern kooperativ gezeigt, sodass es keinen Anlass zur Sorge um das Kindswohl gab. Mit den Eltern sei vereinbart worden, dass sie sich nach der Geburt beim Jugendamt melden, um gemeinsam zu besprechen, welche Hilfe und Betreuung die Eltern bekommen könnten. Dazu kam es nicht mehr. Das Kind kam früher als geplant in einem Osnabrücker Krankenhaus zur Welt und war dort einige Tage zur Beobachtung. In diesem Zeitraum habe es keinen Kontakt zwischen Eltern und Jugendamt gegeben, so Jürgensen.

Weil der Kontakt zum Jugendamt grundsätzlich freiwillig ist, waren die Eltern nicht verpflichtet, sich nach der Geburt zu melden. Auch das Krankhaus mussten sie nicht über den Kontakt zum Amt informieren. Erst wenn das Jugendamt das Kindswohl in Gefahr sieht, wird ein Gericht eingeschaltet. Dort kann der Kontakt zwischen Eltern und Jugendamt verpflichtend angeordnet werden oder ein Kind in die Obhut des Jugendamtes überstellt werden. Für diese Schritte habe es jedoch keinen Anlass gegeben, sagte Jürgensen.

Keine Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Jugendamts

Das Jugendamt werde den Fall intern besprechen und prüfen, ob die mit dem Fall Betrauten alles richtig gemacht haben. Jürgensen sagte, dass es nach derzeitigem Stand keine Anzeichen für Fehler oder Versäumnisse gebe. Auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück wird nicht gegen Mitarbeiter des Jugendamts ermitteln. „Ich sehe da keinen Anfangsverdacht”, sagte Retemeyer unserer Redaktion.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.