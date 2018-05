Osnabrück. Das Bundesverkehrsministerium hat die Weichen für eine Anbindung Niedersachsens an den Rhein-Ruhr-Express (RRX) gestellt. Damit kann der neue Regionalzug wie geplant ab Dezember 2019 von Düsseldorf über Münster bis nach Osnabrück fahren.

Wie das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium unserer Redaktion auf Nachfrage mitteilte, habe der Bund als Geldgeber keine Einwände gegen das Vorhaben. Dies sei das Ergebnis einer jüngst abgeschlossenen Prüfung.

Nutzen-Kosten-Verhältnis in Ordnung

Das Bundesverkehrsministerium habe dem Land in der zweiten Maiwoche bestätigt, dass „nach den uns nunmehr vorliegenden gutachterlichen Einschätzungen gegen eine Verlängerung des RRX 7 von Münster nach Osnabrück (ohne zusätzliche Streckeninvestitionen dort) keine Bedenken bestehen“. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis der Ausbauten auf der RRX-Kernachse Dortmund-Köln verschlechtere sich durch diese Angebotsveränderungen nicht. (Weiterlesen: RRX hebt Qualität im regionalen Bahnverkehr)

Fahrplankonzept in der Abstimmung

Die beteiligten Aufgabenträger NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe) und LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen) planen, die heutige Regionalexpress-Linie RE 2 von Düsseldorf über Essen und Recklinghausen nach Münster ab Dezember 2019 als RRX 7 stündlich bis Osnabrück zu führen. Das genaue Fahrplankonzept zwischen Münster und Osnabrück sei jedoch zwischen NWL und LNVG noch nicht endgültig abgestimmt, erklärte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Verkehrsministeriums. Zu welchen Zeiten der Rhein-Ruhr-Express auf diesem Abschnitt fahren könne, hänge vom Fern- und Güterverkehr ab sowie von der Regionalbahn-Linie RB 66 (Teuto-Bahn), außerdem von Anschlussbeziehungen in Osnabrück.

Bedienung der Zwischenhalte offen

„Auch die Bedienung der Zwischenstationen ist noch nicht festgelegt“, so der Sprecher weiter. Mithin bleibt offen, ob der RRX 7 künftig nur in Münster und Osnabrück hält oder sogar unterwegs. Entlang der Strecke befinden sich weitere Bahnhöfe in Westbevern, Ostbevern, Kattenvenne, Lengerich, Natrup-Hagen und Hasbergen.