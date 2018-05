Osnabrück. Der Abschied von Günter Baum, dem langjährigen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Osnabrück (Ackos), und die Pläne des neuen Vorstands standen nun im Mittelpunkt einer Delegiertenversammlung, die sich in Osnabrücks serbisch-orthodoxer Kirche traf. Wichtiges Thema war vor allem der Osnabrücker Friedenstag.

Am Schluss hält Günter Baum einen schweren, knorrigen Wanderstab in der Hand. „Damit du dich darauf stützen kannst, wenn du jetzt zu deiner viermonatigen Wanderung losziehst“, sagt Norbert Kalinsky. „Oder, damit du Wölfe abwehren kannst.“ Zugleich sei der Stab aber auch so etwas wie ein Hirtenstab, „weil du die Ökumene in Osnabrück 20 Jahre lang geleitet und vorangebracht hast“, so der Nachfolger im Ehrenamt als Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Osnabrück“ (Ackos).

Nachdem Günter Baum bereits Anfang Mai von seiner reformierten Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet worden ist, nutzt nun die Ackos ihre Delegiertenversammlung, um ihrem scheidenden Vorsitzenden zu danken. „Wir haben den Vorstand personell aufgestockt“, so Norbert Kalinsky. „Die Lücke, die dein Ruhestand reißt, ist so groß, dass nicht einer alleine das füllen kann.“

Kalinsky als Vertreter der römisch-katholischen Kirche bildet nun den Vorstand zusammen mit dem evangelisch-lutherischen Superintendenten Joachim Jeska als stellvertretendem Vorsitzenden und den weiteren Mitgliedern Karin Jabs-Kiesler (evangelisch-lutherisch), Dieter Pees (römisch-katholisch), Eric Thon (FIT-Gemeinde fürs Leben), Novica Andrejic (serbisch-orthodox) und Steffen Tuschling (evangelisch-reformiert).

Ungewohntes Beten in der serbisch-orthodoxen Kirche

Die Ackos ist ein Zusammenschluss von mehr als 15 christlichen Kirchen in Osnabrück, darunter neben den großen Kirchen auch Frei- und Pfingstkirchen, Adventisten, Reformierte, Methodisten und mehrere orthodoxe Gemeinden, etwa die serbisch-orthodoxe Kirche, wo man sich diesmal traf. „Wir beginnen immer mit einem Abendgebet im Ritus der einladenden Kirche“, sagt Superintendent Joachim Jeska. Der auffällige orthodoxe Kuppelbau an der Wersener Straße wirkt mit seinen Kronleuchtern, den Ikonen, dem Weihrauch, dem vielfachen Sich-Bekreuzigen und dem sich wiederholenden monotonen serbischen Gesang von Priester Marinko Rajak durchaus fremd. Umso eindrücklicher ist es, als am Ende alle gemeinsam das Vaterunser beten – das Gebet, das die Christen verbindet.

Im angrenzenden Gemeindehaus wird dann nicht nur Günter Baum verabschiedet. Der neue Vorstand stellt außerdem die Pläne für die nächste Zeit vor. Ein wichtiger Punkt: die Zukunft des Friedenstages, der 25. Oktober, an dem mit dem Friedenschluss in Osnabrück und Münster der Dreißigjährige Krieg beendet wurde. Die Ackos gestaltet seit Jahren an diesem Tag einen ökumenischen Gottesdienst. „Was machen wir aber, falls der 31. Oktober, der Reformationstag, tatsächlich Feiertag in Niedersachsen wird und dieser Tag auch ökumenisch begangen wird?“, fragt Norbert Kalinky. Wären zwei ökumenische Akzente in einer Woche nicht zu viel?

Friedenstag und Reformationstag - eine Konkurrenz?

„Der 25. Oktober ist für Osnabrück ein Tag, den wir nicht aufgeben können“, darin ist sich die Runde schnell einig. Einig ist sie aber auch, dass es schwierig sein wird, große Kirchen wie den Dom oder St. Marien für einen Gottesdienst zu füllen und beschließt nach längerer Diskussion, wie im vergangenen Jahr die kleine Gertrudenkirche für den Gottesdienst zu nutzen. „Die Gertrudenkirche steht für Ökumene“, sagt Pastor Hartmut Heil. „Sie wird sonntags von evangelischen und katholischen Christen für den Gottesdienst genutzt. Ein guter Ort für den Friedensgottesdienst.“

Ausfallen wird dagegen in diesem Jahr die beliebte ökumenisch-ökologischen Wanderung am Schöpfungstag im September. „Aber in kommenden Jahr starten wir einen neuen Anlauf“, so die Ackos. Dann vielleicht wieder mit Günter Baum und seinem knorrigen Wanderstab. Ob der dann gut eingelaufen ist, weiß Baum aber noch nicht. „Ich mache erstmal einen Probelauf rund um unseren Regenrückhalteteich“, scherzt er, als er die Delegiertenversammlung verlässt. „Mal schauen, wie die Leute auf den Knüppel reagieren.“