Osnabrück. Die Osnabrücker Maiwoche findet in diesem Jahr vom 10. bis zum 21. Mai 2018 statt. Die Bilder vom Donnerstag, 17. Mai 2018, auf der Maiwoche finden Sie hier.

Norddeutschlands größtes Volksfest bietet in diesem Jahr erneut einen bunten Mix aus Livekonzerten, Verkaufsständen, Show- und Mitmachprogramm. An zehn Tagen wird in der Osnabrücker Innenstadt gefeiert: Das Straßenfest findet zwischen Großer Straße, Rathaus und Hasestraße bereits zum 46. Mal statt.

