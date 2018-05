Osnabrück. Die Johannisstraße in Osnabrück wird ab Mittwoch, 23. Mai, zur Großbaustelle. Wegen der Umbaumaßnahmen, die mehr als ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, werden zahlreiche Buslinien umgeleitet.

Eine Unterbrechung der Bautätigkeiten ist nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück für das Weihnachtsgeschäft geplant. Zwischen dem 24. November 2018 und dem 13. Januar 2019 werden die Arbeiten ruhen. In dieser Zeit wird die Johannisstraße wieder befahren. Ab dem 14. Januar 2019 beginnt der zweite Bauabschnitt in der Johannisstraße, in der wieder die Umleitung von Mai 2018 gefahren wird. Die genaue Dauer der Sperrung ist noch nicht abzusehen.

Linie 94 wird nicht mehr gefahren

Die Linie 94 wird bis auf Weiteres nicht mehr gefahren, da durch die Baumaßnahmen keine Wendemöglichkeit gegeben ist. Für alle Fahrgäste mit dem Ziel Marienhospital bestehen laut Mitteilung alternative Fahrtmöglichkeiten mit der Linie 71/72 bis zur Haltestelle „Johannisfreiheit“ oder mit der Linie 61/62 bis zur Haltestelle „Alando Palais“. Die Linie E54 endet und beginnt bereits am Rosenplatz. Hier bestehen Umsteigemöglichkeiten zur Weiterfahrt in Richtung Innenstadt.

Umleitungen über die Lyrastraße

Die Linie 41/541 wird während der Sperrung der Johannisstraße über die Lyrastraße umgeleitet und bedient somit nicht den Neumarkt. Als Alternative zum Bussteig A vor dem Mobilitätszentrum werden in der Lyrastraße die Haltestellen „Lyrastraße/Neumarkt G1“ und „Lyrastraße/Neumarkt G2“ eingerichtet, welche in dem Zeitraum der Sperrung somit von der Linie 41/541 bedient werden.

Zum Start der Sperrung am kommenden Mittwoch stehen Fahrgästen am Neumarkt Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung.